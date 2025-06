"Par" un "pret" atzīmju skaitīšanas organizācija vēlēšanās bija zem katras kritikas, norāda Kažoka

Kā norādīja Kažoka, viņai nav bažu par to, kā tika skaitītas balsis par partijām, īpaši tajos iecirkņos, kur klāt bija novērotājs, tomēr viņai bažas sagādājis tas, kā tika skaitītas atzīmes "par" vai "pret" kandidātiem.

"Tas, ka nedarbojās skeneri un nebija normāla "plāna B" šādai situācijai, tā nav tikai neliela, tehniska problēma, tas ir arī jautājums par to, cik adekvāti ir noteikti "par'" un "pret" konkrētiem kandidātiem," pauda Kažoka.

"Ņemot vērā, ka šie cilvēki bija strādājuši no septiņiem rītā, ir noguruma faktors, ir katram cilvēkam pilnīgi pašsaprotama kļūdīšanās un pārskatīšanās iespēja, ir vēl starpposms starp to, ko tas cilvēks ir saskaitījis, un ko viņš pasaka tam cilvēkam, kas ievada informāciju elektroniskajā sistēmā," skaidroja Kažoka, piebilstot, ka vēl ir jautājums par to, vai šis tikpat nogurušais cilvēks, kurš sēž pie elektroniskās sistēmas, visu ir pareizi sadzirdējis.