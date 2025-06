CVK: Ja kāda partija prasīs veikt balsu pārskaitīšanu, tas tiks izdarīts

Kronbergs pastāstīja, ka šīs nedēļas pirmajā pusē iesaistītie šādā formātā tiksies atkārtoti, pieaicinot arī citu atbildīgo iestāžu pārstāvjus. Tostarp tiks pārrunāta situācija ar sistēmas izstrādātājiem. Viņš klāstīja, ka vēl nav visu nepieciešamo ziņu, tajā skaitā informācijas par veiktspējas testiem un analīzes no visiem iesaistītājiem.

"Vēl nav," uz jautājumu, vai par notikušo ir ierosināta dienesta pārbaude, atbildēja Kronbergs, sakot, ka no sākuma ir jāpārbauda visi fakti, jāuzaicina IT kompānijas, arī auditori, kuri uzraudzīja IT rīkus, lai savāktu visus datus par šo notikumu.