Egija Gailuma: 80 gadu vecumā tu nožēlosi, ka neriskēji

Pavisam vienkāršiem un ļoti pazīstamiem vārdiem sakot: "Just do it" ("Vienkārši dari to") un viss. Ja jūti, ka tu to gribi un katra tava ķermeņa šūna sāk kustēties vien, iedomājoties par to savu plānu, tad burtiski piecelies un sāc to īstenot.