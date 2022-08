"Noslēdzas vesels laikmets Latvijas vēsturē" - valsts augstākās amatpersonas par pieminekļa demontāžu Pārdaugavā

Šodien līdz ar padomju karavīriem veltītā pieminekļa demontāžu Pārdaugavā ir noslēdzas vesels laikmets Latvijas vēsturē, un tas, kāda būs nākamā lappuse, ir atkarīgs no mums visiem, tviterī pauž ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Savukārt aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) uzsver, ka PSRS simbola krišana ir robezšķirtne, kura iezīmē jaunu iespēju latviešiem atbrīvoties no pazemojuma, atjaunot taisnīgumu un konsolidēt tautā tos, kuri gājuši maldu ceļu un to nožēlo. "Mana roka ir joprojām izstiepta, savukārt, tie, kuri par to skumst, jūsu laiks ir aizgājis," tviterī ierakstījis ministrs.