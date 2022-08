Tehnoloģiju rēbusi: kā atrast piemērotāko klēpjdatoru attālinātajam darbam?

“Par zilās gaismas ietekmi tiek runāts arvien plašāk. Tā ir gaisma, kas tiek izstarota no vairums digitālo rīku ekrāniem un var ietekmēt miega kvalitāti, it sevišķi, ja ierīce tiek patērēta pirms naktsmiera. Būtiski nepatīkamas izjūtas rada arī ekrāna mirgošana, kas neapbruņotai acij nav redzama, bet izraisa ātrāku acu nogurumu, tādējādi saīsinot darba produktivitāti. Tādi sertifikāti kā TÜV Rheinland Low Blue Light un TÜV Rheinland Flicker Free, ar ko ir aprīkots arī jaunais Huawei MateBook D 16, ļauj identificēt redzei saudzējošākās ierīces no veikalā pieejamā sortimenta,” norāda Huawei eksperts.