Carnikavā notiks tradicionālie Nēģu svētki

Aktivitātes Carnikavas parkā norisināsies no plkst.11. Dienas gaitā līdz pat vēlam vakaram uzstāsies "Patrisha", Žoržs Siksna, Normunds Rutulis un "Eels Of The 60'ies", būs skatāms un klausāms gan deju koncerts, gan deju koncertuzvedums "No puķu ziedīnu" ar Anci Krauzi.