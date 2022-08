Lai mazinātu bērnu traumatismu, mediķi aicina uz pasākumu “Zinošs un drošs”

Lai kopīgiem spēkiem novērstu dažāda veida negadījumus, sestdien, 10. septembrī, Rīgas Centra humanitārās vidusskolas Sporta kompleksā, Krišjāņa Barona ielā 116A, no 13.00 līdz 18.00 notiks interaktīvi izglītojošs pasākums “Zinošs un drošs”, kura laikā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) veselības aprūpes studentu un ārstu vadībā bērni un to vecāki vienkāršā un interaktīvā veidā izzinās, kā izvairīties no traumām un kā rīkoties neatliekamās situācijās. Pasākums norisināsies jau piekto gadu, un to rīko RSU Pediatrijas studentu zinātniskais pulciņš, Latvijas Pediatru asociācija, Rīgas domes Labklājības departaments un Bērnu klīniskā universitātes slimnīca.