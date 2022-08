Stāsts par mākslinieci ar degošo kaisli darbos un allaž sarkanajām lūpām. Biruta Baumane

Grupas portrets, gleznots 1969. gadā, – Boriss Bērziņš, Aleksandrs Stankevičs, Vilis Ozols, Gunārs Cīlītis un centrā – Biruta Baumane. Tas ir darbs, kuram bija līdzvērtīgi jāaizstāj pieci Valsts Tretjakova galerijas iegādātie audekli, jo mākslinieces nespēja šķirties no darbiem gadu gaitā kļuva leģendāra. Pāris dienu laikā tika uzgleznota iekārotā darba versija, savukārt oriģināls palika darbnīcā. Šajā darbā ir visi Baumanes glezniecības pavedieni. Rozā lakatiņš – trakais, smaržīgais un trauslais maijrozītes tonis, košs, piesaistošs un – viegli gaistošs. Birutas seja ir balta kā maska, kad vilšanās un sāpes no sejas izdzinušas dzīvinošu krāsu, tikai mutes līnija un sārtais tonis iezīmē gruzdošu, spītīgu dzīvīgumu. Viņa viena un četri draugi, visiem kopā ejams ceļš mākslā un dzīvē, un viņu stājā ap Birutu jūtama aizstāvība un draudzīgs siltums. Laterna izgaismo šo mazo nakts dzīves ainu, kas sastingusi kādā sev zināmā dramatismā, bet Biruta to pārtrauktu ar saucienu, ka dzīve ir skaista, ja spētu, to katram pretimnācējam izdejotu uz pirkstu galiem, zeme neturētu viņu ciet, tā būtu laime peldēt spožajā skatuves gaismā! Tas dramatisms, kas vējo, ir tikai sirds skumjas, kas nakts aizsegā uzplaukst un iesveļ trakas dzīves alkas.