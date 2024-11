Pasaules vēsturē ir bijuši vairāki gadījumi, kad kādas valsts militārais spēks ir izrādījies daudz mazāks nekā uzskatīts. TVNET+ ir apkopojis piecus no tiem.

Mūsdienās par Francijas armiju bieži vien tiek jokots. Daudzi saka, ka tā it kā ir nekompetenta un daudz vairāk nodarbojas ar atkāpšanos, nevis cīnīšanos. Šāds nepamatots stereotips ir cēlies saistībā ar Francijas spēju pretoties Vācijas uzbrukumam Otrajā pasaules karā. Neskatoties uz to, ka starpkaru periodā tai bija viena no lielākajām armijām pasaulē, kura tika uzskatīta par ļoti labi aprīkotu un profesionāli