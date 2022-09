ZMNĪ lietā KNAB kratījis arī ZM ēkas apsaimniekotāju - miljonāra Kursīša firmu “Augstceltne”

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards (NA), kurš vēlēšanās nekandidē, no norisēm ZMNĪ pilnībā norobežojas un politisku iejaukšanos noliedz: “Kāda politika? Nu kāda politika, ja mēs esam stingri nodalījuši politisko iespaidu no kapitālsabiedrību pārvaldes? Attiecīgi ir arī attiecīgā iestāde, kas pieņem lēmumus un pieņem ierobežojumus, un noteikti šādus jautājumus arī izvērtē. (..) Mēs esam izdarījuši visu, lai atdalītu politisko varu no kapitālsabiedrību pārvaldības. Jūs visu laiku pārmetat politisku iejaukšanos, bet kad nav politiskā iejaukšanās, tad atkal nav labi.”

ZMNĪ valsts kapitāla daļu turētājs ir Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs. Viņš stāsta, ka akcionāru sapulci sasaucis tad, kad saņēmis konkrētu informāciju no KNAB: “Nu redziet, man par šo uzsākto procesu ziņas nebija no manas kapitālsabiedrības. Es uzzināju līdzīgi kā ļoti daudzi citi – pilsētā runāja. Kā es jums teicu, pārbaudīju faktus, man KNAB arī atsūtīja rakstiski par to. Paprasīju, vai ir kaut kādi ierobežojumi, kas bija svarīgi man zināt attiecībā uz šo uzņēmumu un šo ēku kā tādu. Un sasaucu ārkārtas akcionāru sapulci likumā ietvertajā termiņā un laikos. Es biju arī atvaļinājumā. Uzreiz atgriezos no atvaļinājuma un sasaucu šo sapulci, un atstādināju. Zikina kungs varbūt bija pārsteigts, jo viņš tika atstādināts uzreiz, sēdes laikā. Dilbas kungam bija priekšlikums vienoties ar šā mēneša [augusta] pēdējo datumu, jo man bija nepieciešams arī nodot lietas jaunajiem pagaidu valdes locekļiem.”