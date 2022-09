Ēd austeres, izskaiti līdz 10 jeb kā dabiskā veidā mazināt PMS?

PMS periodā ieteicams samazināt sāls daudzumu organismā, jo tas veicina šķidruma aizturi un līdz ar to vēl aktīvāk veidojas tūska, piebriest krūtis, palielinās to sāpīgums. Iespēju robežās jāizvairās no saldumiem, lai gan var šķist, ka kāre pēc tiem ir lielāka nekā parasti. Saldumi veicina vēdera pūšanos un gāzu uzkrāšanos. Tāpat jābūt piesardzīgām ar kafiju, melno un zaļo tēju – uzņemtais kofeīns var palielināt uzbudinātību, bezmiegu un tādējādi izprovocēt vēl spēcīgākas garastāvokļa svārstības.