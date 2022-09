Mans labākais skolotājs ⟩ Skolotāja man iemācīja klausīties un sadzirdēt

Viņa man ir palikusi atmiņā īpaši no pēdējiem trim vidusskolas gadiem, kad viņa bija arī mūsu klases audzinātāja, atklājoties citādāka nekā mēs viņu pazinām iepriekš. Stingrības vietā iepazinām cilvēcību, pietāti un cieņu pret mums – skolēniem. Mēs gan sākumā to “nolasījām” kā skolotājas nezināšanu vai nespēju būt stingrai un kategoriskai, jo tieši ar to viņa atšķīrās no citiem.