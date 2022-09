Populārākie spēkrati toreiz un tagad: kā mainījušās autovadītāju vēlmes 30 gadu laikā?

Redzams automašīnu iegādes vilnis "treknajos" gados, kad pieprasījums palielinājās trīs reizes, nākamajā desmitgadē samazinoties divreiz. Novērojama arī milzīga "Audi" popularitāte no 1990. līdz 1999. gadam, kad to iegādājās katrs piektais, un pēc tam sekoja intereses kritums līdz 4% tūkstošgades otrajā desmitgadē.

Analizējot datus par pirmreizēji reģistrētām automašīnām, novērojams, ka deviņdesmitajos gados "Audi" un "Volkswagen" sadalīja tirgu savā starpā, kopā veidojot veselus 50% no visām pirmreizēji reģistrētām automašīnām valstī.

Popularitāti sāka iegūt arī tādas markas kā BMW un "Opel", katrs no tiem veidoja 6% vai pa 10 tūkstošiem pirmreizēji reģistrēto auto. Neatpalika arī "Mercedes", saglabājot pozīciju ar 10 tūkstošiem jaunu automašīnu.

"Vienlaikus redzams, ka automašīnu tirgū ir parādījusies plaša izvēle un pieaugusi iedzīvotāju pirktspēja: 90. gados "Audi" un "Volkswagen" veidoja pusi no visiem iegādātajiem auto, bet tūkstošgades pirmajā desmitgadē attiecīgi tikai 14% un 8%. Interesanti, ka to īpatsvars starp visām pirmreizēji reģistrētajām automašīnām samazinājās vairākas reizes, bet automašīnu skaits praktiski nemainījās. 90. gados bija reģistrēti 42 374 "Volkswagen", bet divtūkstošajos – 69 110. "Audi" 90. gados reģistrēja 41 570 reizes, bet jaunās tūkstošgades pirmajā desmitgadē – 40 569. Tas uzskatāmi parāda, cik ļoti ir audzis iegādāto automašīnu skaits: ja 90. gados CSDD pirmo reizi reģistrētas kopumā 168,5 tūkstoši automašīnas, tad divtūkstošajos jau 481 tūkstoši. To skaits ir trīskāršojies!" stāstīja Vīndedzis.