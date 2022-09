Daiga Auziņa Melalksne: Mēs visi esam atkarīgi no komandas, kas ir darbā, un tās, kas ir mājās

Jā, protams, redzu atšķirības. No savas konkrētās biznesa pieredzes varu teikt, ka birža domāta jaunās paaudzes uzņēmējiem: cilvēkiem, kuri ir labi izglītoti, kuri saprot ekonomiku, saprot finanses, saprot kapitāla tirgu. Cilvēkiem, kuri nebaidās no caurspīdīguma un atklātības.

Jaunie cilvēki vairs nevēlas tikai lepoties ar uzņēmumu, kurā viņi strādā un saņem algu, bet viņi vēlas būt daļa no uzņēmuma, grib būt to līdzīpašnieki. Ja skatāmies uz jaunās paaudzes uzņēmumiem, kuri ir atnākuši uz biržu, piemēram, "Madara Cosmetics", "Indexo", "DelphinGroup", "Virši", visiem šiem uzņēmumiem ir akciju opcijas darbiniekiem, tātad faktiski darbinieki kļūst par līdzīpašniekiem. Viņiem ir “skin in the game” – mēs visi strādājam uz rezultātu un izaugsmi. Jauno uzņēmēju paaudze nebaidās akcijas dot saviem darbiniekiem.