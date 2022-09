Eva Berlaus: Karjera ir darbības vārds, tā nestāv stūrī un negaida

Sākotnēji - droši vien no ģimenes. Esmu vecākā no sešām māsām. No pusotra gada vecuma, kad piedzima mana nākamā māsa aiz manis, man ir nācies uzdrošināties rīkoties. Esmu māsām iemācījusi lasīt un rakstīt, no skolas vedusi, no bērnudārziem, mūzikas skolām, pulciņiem…