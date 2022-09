Ietaupa naudu un padara videi draudzīgāku. "Google Maps" padara pieejamāku dabai draudzīgāka maršruta plānošanas opciju

Šī dabai draudzīgā maršruta plānošanas opcija kļuva pieejama pagājušajā gadā ASV un Kanādā, taču tagad to padara pieejamu arī atsevišķās Eiropas valstīs.

Sistēmas pamatā informācija ir iegūta no ASV Enerģētikas departamenta Nacionālās atjaunojamās enerģijas laboratorijas un Eiropas Vides aģentūras, apvienojot to ar "Google Maps" novērotajām braukšanas tendencēm ar populārākajiem dzinējiem katrā no reģioniem.