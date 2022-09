Kols: Neredzu, ka Lielbritānijas stingrā pozīcija atbalstā Ukrainai varētu mainīties

Lielbritānijas darbība ir svarīga tieši NATO ietvaros, jo tā ir viena no "Coalition of the Willing" valstīm jeb tām, kas īpaši iestājas par Ukrainu un tās cīņu par savas valsts suverenitāti un teritoriālo integritāti, sacīja Kols. Pagaidām viņš nesaredzot indikācijas, ka Lielbritānijas stingrā pozīcija atbalstā Ukrainai varētu mainīties.