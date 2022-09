"Es tikai uz piecām minūtēm!" Kā soda šoferus, kuri novieto savus spēkratus uz veloceliņiem?

"Atbilde viena - jā, mēs izbrauksim! Bet tā kā ikdienā pārvietojos pa šīm ielām, neredzēju nevienu ekipāžu, kura būtu kaut piebraukusi un aizdzinusi automašīnu no turienes, kur tai nav jāstāv," norāda Rihards.

Rīdzinieks pastāstīja arī savus novērojumus šī gada 7. septembrī: "Pārvietojoties pa šīm ielām no plkst. 9 līdz 14 un no 18 līdz 22, es saskaitīju 143 pārkāpumus, kā arī divas mašīnas stāvēja uz Brīvības ielas trotuāra, kur tām nav jābūt, un viena uz Baznīcas ielas trotuāra, ar Gruzijas numurzīmi AT1 no plkst. 9 rītā līdz 19."