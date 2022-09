Dalību pedagogu beztermiņa streikā līdz šim pieteikuši gandrīz 20 000 nozares pārstāvju

Apkopojot provizoriskos datus par pedagogu beztermiņa streika dalībnieku skaitu, arodbiedrība līdz 8.septembra darba dienas beigām bija saņēmusi 19 979 nozares darbinieku pieteikumus no 707 iestādēm. Iesniegumu pieņemšana vēl nav noslēgusies, tādēļ streikotāju skaits turpinās augt un nākamās nedēļas laikā tas tiks precizēts.

Kā ziņots, izlīgšanas komisijai šonedēļ pēdējā sēdē neizdevās atrast kompromisu jautājumā par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, līdz ar to LIZDA no 19.septembra rīkos pedagogu streiku.

Viena no arodbiedrības prasībām ir "sabalansēta darba slodze", proti, lai mazāka daļa no slodzes tiktu paredzēta kontaktstundām. Arodbiedrība nepiekrīt Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumam, ka darba slodzi sabalansēs līdz 2028.gadam. Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumā process esot pārāk ilgs, un to nevarot atļauties ar līdzšinējām problēmām.