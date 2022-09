Tēva diena Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā

Visas dienas garumā (no plkst. 10.00-18.00) tīģeru skatu laukumā darbosies foto iespēja tēviem ar visu ģimeni, kur būs iespējams uzņemt un izdrukāt ģimeniskus foto Tēva dienas noskaņās ar zoodārza tīģeri Augustu fonā, izmantojot īpašus Tēva dienas rekvizītus un saņemt fotogrāfijas īpašā Tēva dienas noformējumā. Savukārt Latvijas abinieku un rāpuļu zālē atradīsies 360° grādu video platforma, kas piedāvās iemūžināt Tēva dienas apmeklējumu zoodārzā ar visu ģimeni video formātā un pievienot izvēlēto mūziku. Orientēšanas laikā būs iespēja interaktīvi uzzināt, kurš ir viens no rūpīgākajiem tēviem dzīvnieku pasaulē un kur to varēs satikt Rīgas zoodārzā. Tāpat būs iespēja vērot dzīvnieku publiskās barošanas sezonas noslēgumu visā zooloģiskā dārza teritorijā noteiktos laikos. Visas šīs iespējas būs pieejamas visiem viesiem bez papildu maksas.