... ja tētim dos iespēju, viņam izdosies! Sabiedrībā pazīstami tēti par tēva lomu

“Mājas saimniecības darbu aspektā es dzīvoju tā, it kā dzīvotu viens. Ja redzu, ka ir kas netīrs, notīru, nevis eju pie sievas un jautāju, kāpēc tur nav notīrīts. Ar šādu domāšanu mēs nenonākam līdz situācijai, ka kāds uz kādu ir apvainojies. Visu, ko es daru, sāku ar sevi un saprotu, ka bērni mācās no manis, redzot, kā daru es,” pieredzē dalās Armands Alps, ekstrēmo sporta veidu cienītājs. Viņam piekrīt Andis Karelis, kapteinis, NBS Galvenais diriģents un orķestru priekšnieks: “Ģimenē nav pareizi dalīt darbus – patīk vai nepatīk. Dzīvojot ar ģimeni, lietas ir jāizdara. Gan ģimenes vide, gan kopdzīve, gan paraugs bērniem neveidosies labs, ja ir viens, kas berž grīdas, bet otrs sēž un lasa žurnālu vai skatās televīziju. Jaunajai paaudzei jau no bērnības jārāda, ka ģimene ir viens liels kopums.”