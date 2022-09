Aptauja: Latvijas iedzīvotāji profilaktiski zobārstu apmeklē aizvien retāk

Vienlaikus speciāliste uzsver, ka tieši profilaktiskie zobārsta apmeklējumi ļauj izvairīties no nopietnām mutes dobuma problēmām un līdz ar to arī lieliem finansiāliem ieguldījumiem to risināšanā. Profilaktiska apskate ļauj zobu bojājumus atklāt agrīnā stadijā, novērst to tālāko attīstību, kā arī izmaksas padara samērīgākas un prognozējamākas.