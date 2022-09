Apturēts pēdējais kodolreaktors Zaporižjas AES

Sestdienas vakarā pēc vienas elektrolīnijas darbspējas atjaunošanas kļuva iespējama AES elektroapgāde no Ukrainas energosistēmas. Līdz ar to tika nolemts atslēgt sesto barošanas bloku un pārslēgt to uz visdrošāko stāvokli - auksto izslēgšanu.