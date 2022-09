Vai ar tamponiem var zaudēt nevainību? Vai grūtniecības risks atkarīgs no seksa pozas? Tapis vērtīgs projekts jauniešiem!

Latvijas Universitātes pētījums atklāj, ka 85% Latvijas bērnu vecumā no astoņiem līdz desmit gadiem ir mobilais telefons. Jaunieši informācijas iegūšanā praktiski pilnībā paļaujas uz internetu, jau no pavisam agrīna vecuma, par intīmām attiecībām uzzinot internetā, bieži no pornogrāfiska satura video, un šādu saturu patērē regulāri. Nespējot to kritiski izvērtēt, bērni redzēto uztver kā normu.