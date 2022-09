Pavaicā TVNET žurnālistam ⟩ Kā valsts aizsardzības dienestā integrēs jauniešus, kuri neprot latviešu valodu?

Tāpat Skraučs norāda, ka likums šī brīža redakcijā arī paredz ārvalstīs dzīvojošo latviešu individuālu izvērtēšanu pirms iesaukšanas dienestā. "Tiks veikts individuāls izvērtējums, ņemot vērā to, kādi ierobežojumi personai pastāv mītnes zemē, kuru dēļ tā nevarētu pilnvērtīgi pildīt dienestu," viņš skaidro. Tajā pašā laikā AM ir pārliecināta, ka vienlīdzības principa ievērošana ir viens no svarīgākajiem elementiem VAD īstenošanā, lai neveidotos uzskats, ka "vienai sabiedrības daļai ir piešķirtas tiesības to nedarīt, bet citiem tas ir uzlikts par pienākumu".