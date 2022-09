Koalīcija piedāvā celt pedagogu zemākās algas likmi līdz 1200 eiro

"Attīstībai/Par!" politiķe, Saeimas deputāte Marija Golubeva norādīja, ka koalīcijā ticis spriests par to, kā sabalansēt skolotāju slodzes, lai pedagogi varētu saņemt taisnīgāku atalgojumu - arī par laiku, kas ieguldīts mācību stundu sagatavošanā.

Kā ziņots, vēl pirms šī koalīcijas paziņojuma Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības ( LIZDA ) priekšsēdētāja Inga Vanaga aģentūrai LETA pastāstīja, ka pēc nedēļas beztermiņa streiku sāks 23 601 izglītības darbinieks no kopumā 815 izglītības iestādēm, sākot ar pirmsskolas izglītības iestādēm un beidzot ar augstskolām.

Streika izlīgšanas komisijai neizdevās atrast kompromisu jautājumā par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu, līdz ar to LIZDA no 19.septembra rīkos pedagogu streiku.

Viena no arodbiedrības prasībām ir "sabalansēta darba slodze", proti, lai mazāka daļa no slodzes tiktu paredzēta kontaktstundām. Arodbiedrība nepiekrīt Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumam, ka darba slodzi sabalansēs līdz 2028.gadam. IZM piedāvājumā process esot pārāk ilgs, un to nevarot atļauties ar līdzšinējām problēmām.