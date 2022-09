Kā saaukstēšanos atšķirt no alerģiskā rinīta? Kad iesnas top bīstamas?

Kā izvairīties no alerģiskām iesnām un kā tās ārstēt?

"Alerģiska rinīta nepieļaušana ir efektīvāka stratēģija, nekā jau esošu simptomu mazināšana, jo sevišķi, ja alergēns ir zināms. Piemēram, var izvairīties no suņiem vai kaķiem, atteikties no telpaugiem, iespēju robežās palikt telpās ziedputekšņu sezonas laikā vai, ejot ārā, izmantot sejas masku. Var atbrīvoties no visiem paklājiem mājās, uzstādīt augstas efektivitātes gaisa filtrus," skaidro "Mēness Aptiekas" vadītājs un farmaceits.