Daugavpils sola demontēt padomju režīmu slavinošos objektus atbilstoši termiņam

Ministrija atgādina, ka likums "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā" pašvaldībām nosaka pienākumu ne vēlāk kā līdz šā gada 15.novembrim demontēt Latvijas teritorijā esošos padomju un nacistisko režīmu slavinošos objektus atbilstoši sarakstam. Lai nodrošinātu savlaicīgu likuma prasību izpildi, VARAM 21.jūlijā aicināja visas pašvaldības sagatavot grafiku, kādā termiņā tiks veikta objektu demontāža, un plānus iesniegt līdz 5.augustam. Plānus bija iesniegušas visas 42 pašvaldības, izņemot Daugavpils pašvaldību.

"Priekšsēdētājam likums jāpiemēro jau no pirmās dienas, līdzīgi kā to veica citas pašvaldības, nevis jāgaida ministra vai ministrijas iejaukšanās, lai pildītu likumā noteikto. Pašvaldība neuzskatīja par svarīgu pēc ministrijas aicinājuma noteiktajā termiņā iesniegt demontāžas rīcības plānus, uz to reaģējot vien pēc atkārtotiem aicinājumiem. Beidzot esam saņēmuši Daugavpils pašvaldības vēstuli ar paskaidrojumiem un rīcības plānu, ministrija turpinās sekot līdzi faktiskajai demontāžai un tam, kā tiks izpildīti uzstādītie mērķi," norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs (AP).