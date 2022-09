Slimība, kurā nevar palikt viens... Onkoloģija nav uzreiz nāves spriedums

Tieši grūti identificējamo simptomu dēļ asins vēža formas ne vienmēr ir viegli un ātri atklājamas, un to simptomi bieži tiek sajaukti ar citu slimību simptomiem. Tomēr, salīdzinot ar samērā nesenu pagātni, zinātne un tehnoloģijas ir būtiski attīstījušās, palīdzot līdz diagnozei nonākt ātrāk un saudzīgāk pret pacientu. Ne vienmēr ir nepieciešama limfmezgla izņemšana vai kaula smadzeņu biopsija ar šūnu morfoloģisku izvērtēšanu - histoloģiju, kas agrāk bija vienīgais diagnostikas veids. Ir slimības, kuru diagnostikai vairs nav vajadzīga histoloģiska izmeklēšana, kaut arī atsevišķos gadījumos tai joprojām ir būtiska loma. Šobrīd daudzos gadījumos to var izdarīt vienkāršāk un ātrāk, piemēram, hroniskas limfoleikozes gadījumā ar plūsmas citometriju, noņemot asins paraugu un ar speciālu aparātu - plūsmas citometru - "noķerot" slimību apliecinošus rādītājus, vai hroniskas mioleikozes gadījumā ar valsts apmaksāto molekulāro diagnostiku, kas palīdz gan 100% apstiprināt diagnozi, gan noteikt mutāciju kvantitatīvi, tādējādi to izmanto, arī novērtējot atbildes reakciju uz terapiju. Tomēr pats pirmais un galvenais potenciālo problēmu izgaismotājs ir pilna asinsaina, un šādu analīzi reizi gadā vajadzētu veikt katram, vēršoties pie sava ģimenes ārsta.