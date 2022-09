Kas notiek ar mūsu ķermeni, ēdot dzērvenes?

Viena no populārākajām rudens meža veltēm, kam tiek piedēvēts plašs veselīgo īpašību loks, ir dzērvenes. Šobrīd tās nogatavojas un ir plaši pieejamas. Vai tām patiesi piemīt neskaitāmas vērtīgas īpašības un kādos gadījumos no dzērveņu un to preparātu lietošanas tomēr būtu jāatsakās?