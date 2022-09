"Viņa mani grib!" - "Kooo?" Derētu kāds pipariņš jeb kā maldīties profilos

Jo trakāk, jo trāpīgāk! Un tam ir savi bonusi, proti, lielāka skaidrība, ko ar „draudzēties gribētāju” iesākt. Piemēram, cilvēki ar izmeklēti baisām bildēm uzreiz pavēsta, ka ar viņiem labāk nedraudzēties, pat tad, ja viņi aicina to darīt un sūta lūdzošas vēstules. Turklāt uzsāk sarunu tieši tā: „Tikai nenobīsties!” Piemēri, kā nofotografēties atbilstoši šādai stratēģijai (ņemti, protams, no reāliem profiliem): fotografēties tā, lai būtu redzama tikai puse galvas. Labāk tomēr priekšpuse, jo attēls no aizmugures var radīt laikietilpīgas neskaidrības.