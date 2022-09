Saeima noraida opozīcijas rosinājumu par Linkaita demisiju

Valainis Linkaitam veltīja kritiku arī saistībā ar nekustamo īpašumu atpirkšanu Biķernieku trasē, sakot, ka 8 miljonu eiro vietā to bija iespējams īstenot par 800 000 eiro. Ja būtu turpināts darbs pie Dalītā īpašuma izbeigšanas likuma, attiecinot to arī uz tādiem īpašumiem kā Biķernieku trasē, to varētu atpirkt par īpašuma kadastrālo vērtību, pauda parlamentārietis.