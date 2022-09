Zane Bārtniece: Diskomforts mūs dara stiprākus

Runājot par komandu, izklausās, ka šobrīd esat uz viena viļņa. Kādas ir tavas atziņas, kā tur strādā ar savu komandu un kas ir labākie rīki, kā panākt no darbiniekiem labāko rezultātu?

Protams, es apzinos savas robežas un kapacitāti, jo esmu tikai cilvēks, bet to, ka es būšu līdera tipāžs, nevis boss, man bija skaidrs no pirmās dienas, kopš piedalos darba tirgū.

Šī klātesamība ir ļoti būtiska, lai tu esi daļa no komandas, tādēļ es arī sēžu kopā ar visiem, man nav savs kabinets, pieņemšanas laiki un tamlīdzīgi.

Kādā intervijā teici - lai attīstītos, nepieciešams izkāpt no komforta zonas. Kāpēc tu tā domā?

Ar to arī atšķiras vadītāji no darbiniekiem, jo vadītājiem ir iespējams pat piecas reizes dienā piedzīvot diskomfortu. Un, jo vairāk ir šīs diskomforta situācijas, jo tu pats arī vairāk mainies, pielāgojies, adaptējies un izdzīvo. Beigās vai nu tu mainies, vai nebūs šīs attīstības. Diskomforts it tas, kas padara mūs stiprākus.