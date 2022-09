Ar sakopšanas talkām un koku stādīšanu noslēgusies piektā Pasaules talka

Vita Jaunzeme, Lielā Talkas un Pasaules talkas organizatore Latvijā uzsver: “Mēs varam būt lepni par to, ka esam vieni no Pasaules talkas iniciatoriem un sabiedrība ir motivēta talkot gan pavasara Lielajā talkā, gan rudenī. Bērni ir mūsu nākotne un jau šodien mēs veidojam to vidi, kurā viņi dzīvos pēc 50 gadiem. Tāpēc vēlos teikt paldies gan vecākiem, gan pedagogiem, kas jau no mazotnes bērnos ieliek šo pamatu – nepieciešamību rūpēties par dabu. Vēlos teikt arī sirsnīgu paldies talkotājiem, kuri par spīti mainīgajiem apstākļiem pielika savu roku, lai padarītu Latviju zaļāku, tīrāku un veselāku.”