Autoceļu uzturēšanas kvalitāti vasarā kā labu vai viduvēju vērtē 81% iedzīvotāju

Aptaujā tika analizēta iedzīvotāju informētība par Latvijas autoceļiem un to uzturēšanu. Attiecībā uz aptaujāto informētību par autoceļu uzturēšanas prasībām, 71% respondentu norādīja, ka par tām kopumā zina vai ir dzirdējuši.

Veiktā aptauja parāda, ka teju puse aptaujāto jeb 47% brauc ar auto katru dienu vai vairākas reizes nedēļā, savukārt 58% aptaujāto ikdienā biežāk izmanto valsts autoceļus. 88% respondentu ikdienā izmanto autoceļus ar asfalta segumu, savukārt 36% no autobraucējiem katru dienu vai vismaz dažas reizes nedēļā brauc pa grants autoceļiem.

No aptaujātajiem, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, 73% ir svarīgi regulāri saņemt informāciju par autoceļu uzturēšanas darbu plānošanu un veikšanu ikdienā. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu aptaujas rezultātiem, katru gadu pieaug to autovadītāju skaits, kuri izmanto lietotni "Waze", lai uzzinātu par notiekošajiem autoceļu uzturēšanas darbiem un ar to saistītajiem satiksmes ierobežojumiem. Šogad trešdaļa jeb 30% respondentu, kuri brauc pie automašīnas stūres vismaz vienu reizi mēnesī, kā informācijas ieguves avotu izmanto lietotni "Waze".