Laikraksts: Bijušajai Ogres Kultūras centra direktorei piespriež sabiedriskos darbus

Tiesas spriedums vēl nav stājies spēkā, to iespējams pārsūdzēt.

Bijusī Ogres novada domes deputāte Zadvinska apsūdzēta par to, ka, būdama pašvaldības aģentūras "Ogres novada Kultūras centrs" direktore, laikā no 2009. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30. jūnijam parakstījusi vairāk nekā 50 nelikumīgus rīkojumus par piemaksu un pabalstu izmaksu iestādes darbiniekiem.

Grūti to nesaistīt ar apstākli, ka no 2009. līdz 2013. gadam Zadvinska bija Ogres novada pašvaldības domes deputāte, turklāt tika ievēlēta no tobrīd valdošās partijas "Ogres novadam" saraksta, norāda laikraksts.