Lai nomierinātu sabiedrību saistībā ar krievu zaudējumiem frontē, teju visos raidījumos tika iekļauti tā saukto kara korespondentu sižeti un intervijas ar speciālās vienības "Ahmet" komandieri Apti Alaudinovu, kuros uzsvērts, ka krievi ir stabilizējuši frontes līniju un esot ieradušies lieli rezerves spēki, līdz ar to tuvākajā laikā ukraiņiem nekādu panākumu nebūšot. Vienlaikus militārie eksperti spiesti atzīt, ka iniciatīva pašlaik ir ukraiņu pusē un krievi spiesti aizsargāties, gaidot, no kuras puses būs nākamais trieciens. Tāpat propagandistu vēstījumos dominē nepatiesi apgalvojumi, ka Ukrainas bruņotajos spēkos tikpat kā neesot pašu ukraiņu un teju katrs trešais karotājs ir kādas NATO valsts algotnis. Turklāt ar sev raksturīgo ksenofobiju ideologi uzsver, ka lielākā daļa algotņu esot melnādainie.

Par Ukrainas bruņoto spēku veiksmīgajiem uzbrukumiem krievu militārajiem objektiem okupētajā Hersonas apgabalā starptautiskā žurnālistiskās pētniecības centra "Bellingcat" vadošais eksperts Hristo Grozevs teic: "Krievijas valsts medijiem jāpieņem sarežģīti lēmumi par to, vai atzīt/ziņot par veiksmīgajiem Ukrainas triecieniem pa mērķiem okupētajās teritorijās. Pagaidām viņi ir izvēlējušies to publiskot (tik un tā ir grūti to noslēpt), bet attēlo uzbrukumus tā, it kā tie būtu vērsti pret civilo infrastruktūru."