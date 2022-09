Saeimas komisija atbalsta likuma grozījumus par pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā

Likumprojektos paredzētais regulējums noteic, ka no 2023.gada 1.septembra vispārējās izglītības pamatizglītības programmas tiks īstenotas pilnībā tikai latviešu valodā 1., 4. un 7.klasē, no 2024.gada 1.septembri - 2., 5. un 8.klasē, no 2025.gada 1.septembra - 3., 6. un 9.klasē. Plānots, ka arī pirmsskolas izglītība no nākamā gada 1.septemba tiks īstenota tikai valsts valodā.