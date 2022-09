Dzērājšoferis mēģina aizbēgt no policijas un pārkāpj virkni ceļu satiksmes noteikumus

Agresīvais un iereibušais šoferis tika apturēts, kad policistiem palīgā ieradās vēl viena ekipāža. Atverot automašīnas kreisās puses priekšējās durvis un pielietojot speciālos cīņas paņēmienus, likumsargi vadītāju izvilka no transportlīdzekļa. Lai novērstu turpmāku iespējamu bēgšanu, persona tika aizturēta un viņai uzlika rokudzelžus.

Policijā par notikušo pret 1972. gadā dzimušo vīrieti sākti administratīvo pārkāpumu procesi – par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai un par nepakļaušanos atkārtotai un vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli, proti, par bēgšanu. Vienlaikus vīrietim piemērots aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumam gan par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai, gan par bēgšanu no policijas transportlīdzekļa vadītājam piemēro naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro, kā arī atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.