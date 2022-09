Vairāk sieviešu vadošos amatos: kāpēc tas nepieciešams?

Interesanti, ka pirms diviem gadiem veiktajā IT Izglītības fonda, Accenture un Providus pētījumā tika secināts, ka, izvēloties atbilstošu dāvanu, varam palielināt meiteņu interesi par IT nozari. Proti, konstruktora dāvināšana meitenēm un dzimuma lomu izvērtēšana dažādos bērnu raidījumos var būtiski ietekmēt sieviešu īpatsvaru IT nozarē.

IT jomā svarīga ir daudzveidība pieredzē, uzskatos un zināšanās. Ikdienā arvien vairāk strādājam ar mākslīgo inteliģenci, kur dzimumu nevienlīdzības gadījumā pastāv risks, ka netiks aptvertas dažādas sabiedrības grupu vajadzības. Daudzveidīga un dažāda darbinieku kopa var garantēt daudzveidību caur savu skatupunktu, ko citādi nevarētu pamanīt vai iedomāties. Mēs IT jomā nevaram atļauties pat neapzināti diskriminēt kādu sabiedrības daļu, tāpēc dažādība ir atslēgvārds. To novērtē arī uzņēmuma partneri un klienti, no kuriem daļa ir “Fortune 1000” jeb ASV lielāko kompāniju sarakstā. Mūsdienās uzņēmumi aizvien biežāk, izvēloties sadarbības partnerus, novērtē ne tikai cenu, laiku, kvalitāti, bet arī fokusu uz ilgtspēju un daudzveidību, kur iekļaušana ir pamatvērtība,” stāsta Zeiļa.