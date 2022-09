Trīs mīti par hemoroīdiem un kā sev palīdzēt

Te būtu jāatceras, ka hemoroidālajai saslimšanai ir četras stadijas. Pirmajā stadijā var būt asiņošana no taisnās zarnas pēc tualetes apmeklēšanas, bet paši hemoroīdi atrodas iekšpusē un uz āru neiznāk. Ja saslimšana ir otrajā stadijā, pēc tualetes apmeklējuma hemoroīdi mēdz iznākt uz āru, bet paši arī ieiet atpakaļ anālajā atverē. Trešā stadija ir tad, kad hemoroīdi izslīd no zarniņas, bet atpakaļ paši vairs netiek. Savukārt ceturtajā stadijā hemoroīdi jau ir pilnībā izslīdējuši no zarnas un iekšā vairs nav dabūjami. Pirmā un otrā ir agrīnas stadijas, kad hemoroīdus vēl var ārstēt ar konservatīvu terapiju – ziedēm, smērēm, medikamentiem. “Tomēr, pamanot jebkuras no hemoroidālai saslimšanai raksturīgām pazīmēm – asiņošanu, asiņainus izdalījumus no taisnās zarnas, vēdera izejas traucējumus, sataustāmus veidojumus anālās atveres rajonā, diskomfortu, sāpes, niezi, kas pastiprinās ilgstošas sēdēšanas vai sportošanas laikā, vēlams konsultēties ar ārstu, jo cilvēks pats nekad nevar skaidri zināt, vai tas, kas minētās sūdzības rada, patiešām ir hemoroīdi. Pastāv risks, ka šie minētie simptomi nemaz nenorāda uz paplašinātiem hemoroīdu mezgliem, bet var būt taisnās vai resnās zarnas vēža priekšvēstneši,” brīdina Apotheka farmaceite Amanda Ozoliņa.