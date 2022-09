Likvidēt krūtsgalus vai nulificēt kāju skaistuma vārdā? Kapēc?

Kā izrādās, amputēt krūtsgalus esot diezgan populāra tendence. Vēl skandalozāk izklausās cilvēku brīvprātīga izvēle sev amputēt jeb nulificēt kāju. Kāpēc cilvēki to dara? Un, kas par to draud mediķim, kurš piekrīt to paveikt?