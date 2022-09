Sigurds Siliņš: Čība esi un zābaks paliksi! – šķiet, ka šie skolotājas vārdi tomēr nepiepildījās

Skolotājs patiesībā ir Tev tuvs cilvēks – tā ir lieliska sajūta

Astotajā klasē mācību procesā parādījās fizikas priekšmets. Nu, grūti. To mums pasniedza Biruta Šķēle. Es domāju, ka lielākajai daļai skolēnu nebija bail no fizikas kā tādas, bet gan vairāk no pašas skolotājas. Tas gan ātri varēja mainīties, ja biji ārkārtīgi uzmanīgs, uzcītīgs skolēns. Bet domāju, ka daudziem to arī neizdevās īstenot… Man gāja kā pa kalniem, skolotāja Šķēle man rakstīja piezīmes gan dienasgrāmatā, gan pierakstu kladē. Atzīmes arī bija visdažādākās. Sēdēju pirmajā solā un šķita – kur vēl trakāk. Bet patiesībā skolotāja vēlējās visu pēc savas kārtības, pēc savas patikas. Bet… vai tad tas ir slikti? Diez vai, skolotāji mēdz būt dažādi. Jā, bet spilgti atceros viņas mīlestību pret teātri, operu, kultūru. Viņa fizikas stundas pavisam mierīgi varēja iesākt ar, piemēram, kādas izrādes anotāciju, ar sava viedokļa izteikšanu un jautājumu saviem skolēniem – vai redzējāt šo izrādi? Šo gadu laikā tomēr ar skolotāju Šķēli izveidojās labs kontakts, labas attiecības, it sevišķi pēc skolas absolvēšanas. Atceros reizi, kad Rīta Panorāmā pie mums ciemos bija kāds fizikas skolotājs, rādīja arī eksperimentu un pēc tā es vienkārši pasveicināju ēterā savu fizikas skolotāju Birutu Šķēli. Un tās pašas dienas vakarā man zvana nepazīstams numurs ar jautājumu – vai es zinu, kas zvana? Es saku – jā (biju iepriekš brīdināts, ka manai fizikas skolotājai ir iedots man numurs)! Un tad nu mēs stundu nopļāpājām par visu ko. Un tad atkal bija tā sajūta, ka skolotājs patiesībā ir Tev tuvs cilvēks. Skolotāja Šķēle man teica, ka tajā rītā viņas telefons esot burtiski “uzsprādzis” ar īsziņām, ziņām WhatsApp, zvaniem utt., jo redz – viņas vārds ir nosaukts Rīta Panorāmā!