Pavaicā TVNET žurnālistam ⟩ Kā Latvijas iedzīvotājiem rīkoties kara gadījumā?

Ko darīt un kur slēpties, ja notiek kara aviācijas vai raķešu uzlidojumi, ir skaidrots bukleta 17. lappusē. Savukārt bukleta 10. lappusē ir atgādnes par to, ko likt katrā “72 stundu mugursomā”. Viena no komplektējamajām lietām ir ūdens filtri vai dezinfekcijas tabletes. Būtiski, ka militāra uzbrukuma gadījumā iekšlietu dienesti koordinētu un īstenotu civiliedzīvotāju evakuāciju no apdraudētajām vietām. Līdz ar to cilvēkiem būtu jāseko atbildīgo dienestu norādēm, kas var būt dažādas atkarībā no agresorvalsts uzbrukuma taktikas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un sabiedroto valstu plāniem, kā atvairīt uzbrukumu.