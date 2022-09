Stājas spēkā regulējums par atbalstu pašnodarbinātajiem bēgļiem no Ukrainas

Lai nodrošinātu savlaicīgu atbalsta sniegšanu Ukrainas iedzīvotājam par Latvijā dzimušu bērnu, bērna kopšanas pabalsts piešķirams no bērna piedzimšanas dienas, nepieprasot bērna uzturēšanās dokumentus, ja tādi vēl tiek kārtoti un nav saņemti.

Likumā noteikts, ka bērna kopšanas pabalstu Ukrainas iedzīvotājam par bērnu, kurš dzimis Latvijā un kuram pabalsta pieprasīšanas brīdī vēl nav izsniegta Ukrainas iedzīvotāja ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja, izmaksāt no bērna dzimšanas dienas uz pabalsta pieprasītājam izsniegtās uzturēšanās dokumentā noteikto laiku.

Likumā pēc deputāta Reiņa Znotiņa (K) priekšlikuma noteikts, ka fiziskā persona, kura gūst ienākumus no sev piederoša nekustamā īpašuma izīrēšanas Ukrainas iedzīvotājam un nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, tiek atbrīvota no pienākuma maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli no gūtajiem ieņēmumiem.