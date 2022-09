"Bolt" Rīgā un Jūrmalā sāk piedāvāt jaunu pakalpojumu

Rīga un Jūrmala ir otrā un trešā pilsēta Eiropā, kurā būs pieejams “Bolt Drive”. Automašīnu koplietošana būs daļa no “Bolt” mobilitātes piedāvāto rīku klāsta, lai palīdzētu pilsētām pārorientēties no privātajām automašīnām uz ilgtspējīgām alternatīvām. Uzņēmums Latvijā jau piedāvā kopbraukšanas un elektrisko skrejriteņu nomas pakalpojumus.

“Bolt Drive” brauciena cena ir atkarīga no brauciena laika un nobrauktā attāluma. Sākot no 0.07 eiro par minūti un 0.18 eiro par kilometru. Mazākā auto modeļa "Hyundai i20" izmantošana visas dienas garumā izmaksā 22.90 eiro plus maksa par nobrauktajiem kilometriem. “Bolt Drive” pakalpojums ir ļoti izdevīgs.