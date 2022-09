Saeimas vēlētāju aktivitāte pirmajā balss nodošanas dienā lielāka nekā pirms četriem gadiem

Latgalē augstākā vēlētāju aktivitāte pirmdien reģistrēta Daugavpilī, kurā pie balsošanas urnām devās 389 cilvēki, kas ir 0,72% no visiem pilsētā reģistrētajiem balsstiesīgajiem. Savukārt zemākā aktivitāte Latgalē reģistrēta Augšdaugavas novadā, kur iespēju nobalsot izmantojuši vien 11 cilvēki jeb 0,05% balsstiesīgo.

Kā ziņots, pirmdien 66 vēlēšanu iecirkņos sākās iepriekšējā balsošana 14.Saeimas vēlēšanās un bija iespējams nodot balsi glabāšanā vēl pirms oficiālās balsošanas dienas, kas būs sestdien, 1.oktobrī. Pirmajā dienā balsi nodot glabāšanā varēja no plkst.17 līdz 20.

Otrdien un trešdien iepriekšējā balsošana nenotiks. Ceturtdien, 29.septembrī, iepriekšējā balsošana būs pieejama no plkst.9 līdz 12, piektdien, 30.septembrī, no plkst.10 līdz 16, savukārt sestdien, 1.oktobrī, Saeimas vēlēšanas notiks no plkst.7 līdz 20.