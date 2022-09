"Citroën" sāk jaunu ēru ar citu identitāti un logo

Jaunais logotips ir interpretācija par oriģinālu, ko savulaik radīja zīmola dibinātājs Andrē Sitroens. Iedvesmu tam viņš bija smēlies no sava pirmā metālapstrādes uzņēmuma, kas ražoja pārvadus ar zīmīgiem V formas zobiem. Kopš tā laika atsauce uz šo plaši pazīstamo tehniskās cilmes "deux chevrons" vienmēr bijusi galvenā "Citroën" identitātes zīme.

Jauno logotipu papildina jauna zīmola identitātes programma un jauna zīmola signatūra, kas sola – "Nothing Moves Us Like Citroën" jeb "Nekas mūs neved uz priekšu tā kā "Citroën"."