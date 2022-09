"Laba peļņa autoservisiem!" Eksperti skaidro, kā braukšanas stils ietekmē spēkrata tehnisko stāvokli

Trauksmaino braukšanas stilu demonstrē vairāk sieviešu nekā vīriešu, un tas nav tik daudz atkarīgs no vecuma, cik no pieredzes. Citiem vārdiem sakot, sieviete ar nelielu braukšanas pieredzi, visticamāk, izvēlēsies šo braukšanas stilu. Atsevišķos gadījumos to var klasificēt arī kā bīstamu, jo autovadītājam trūkst pārliecības, viņš bieži nepareizi novērtē attālumus, citu transportlīdzekļu ātrumu un nereti brauc ļoti lēni.