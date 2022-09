Dīzelis piedzīvo norietu, benzīns joprojām pieprasīts - kas būs tālāk?

Birzietis stāsta, ka vieglo auto ražotāji lielāko uzsvaru liek uz elektroauto. "Kāpēc par elektroauto runā vairāk? Iekšdedzes dzinēju efektivitāte ir robežās no 30 līdz 40%, varbūt ar īpašām tehnoloģijām varētu panākt 50%. Taču elektroauto efektivitāte ir ap 90%. Šie procenti apzīmē to, cik lietderīgi tiek izlietota enerģija, ko auto izmanto pārvietošanās laikā. Tā sanāk, ka iekšdedzes dzinēju gadījumā zaudējam gandrīz pusi enerģijas, bet elektroauto izmanto gandrīz visu. Iekšdedzes dzinējā aptuveni 40% enerģijas tiek zaudēti sadedzes procesā galvenokārt caur izplūdes gāzēm, plus vēl tā tiek tērēta arī dzesēšanai un berzes pārvarēšanai. Elektropiedziņas gadījumā šādu zudumu nav, tur praktiski viss tiek pārvērsts lietderīgā kustībā.